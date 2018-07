Frankfurt/Main (AFP) Der Höhenflug des Deutschen Aktienindex (Dax) hält an. Am Freitagmorgen um 9.03 Uhr kletterte der Leitindex an der Börse in Frankfurt am Main auf ein neues Rekordhoch von 12.250 Punkten. Mitte März hatte der Index zum ersten Mal in seiner Geschichte die 12.000-Punkte-Marke durchbrochen. Seit die Europäische Zentralbank (EZB) im Januar ein gigantisches Anleihekaufprogramm beschloss, um eine drohende Deflation zu verhindern, klettert der Dax immer weiter nach oben.

