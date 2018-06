Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hat seine Absage an die Forderungen der Länder nach mehr Geld für die Versorgung von Flüchtlingen bekräftigt. Es gebe eine bestehende Vereinbarung, nach der die Länder für dieses und das kommende Jahr eine Milliarde Euro vom Bund erhalten, sagte der Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Freitag in Berlin. Somit sei die Frage für die Jahre 2015 und 2016 "abschließend" geregelt.

