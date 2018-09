Hamburg (AFP) Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat sich für drastische Protestaktionen in Deutschland in den 1990er Jahren entschuldigt. "Ich möchte mich im Namen der PKK beim deutschen Volk entschuldigen. So etwas wird nie wieder passieren", sagte der operative Führer der PKK, Cemil Bayik, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem WDR und dem NDR. Damit nahm er Bezug auf Aktionen wie Autobahn-Blockaden und Selbstverbrennungen, mit denen die PKK in den 90er Jahren in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht hatte.

