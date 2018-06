Berlin (AFP) Offenbar von seiner eigenen Tat entsetzt hat ein Räuber in Berlin Skrupel bekommen und sich um sofortige Wiedergutmachung bemüht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bedrängte der Mann am frühen Morgen eine Ladeninhaberin im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und forderte Geld. Dabei kam es zu einem Handgemenge, in dessen Folge der Täter die 33-Jährige auf die Nase schlug.

