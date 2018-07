Köln (AFP) Erneuter Weckruf für die Kometensonde "Philae": Genau fünf Monate nach der spektakulären Landung auf dem Kometen Tschuri wollen Wissenschaftler ab Sonntag wieder versuchen, Kontakt mit der verstummten Forschungssonde aufzunehmen. Am wahrscheinlichsten sei es zwar, dass "Philae" erst im Mai oder Juni aufwacht, erklärte der "Philae"-Projektleiter Stephan Ulamec vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in Köln. "Allerdings wollen wir sein Aufwachen natürlich nicht verpassen, falls er bereits jetzt genügend Energie und eine ausreichend hohe Betriebstemperatur haben sollte."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.