Bangkok (dpa) - Bei einer Explosion auf der thailändischen Ferieninsel Samui sind am späten Abend (Ortszeit) mehrere Menschen verletzt worden. Die Detonation ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, berichteten örtliche Medien. Fernsehbilder zeigten verletzte Menschen und beschädigte Autos. Was die Explosion ausgelöst hat, war zunächst unklar. Erst im Februar wurden in einem Luxus-Einkaufszentrum zwei Menschen durch Sprengsätze verletzt.

