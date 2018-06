Los Angeles (dpa) - Gut sechs Wochen nach der Oscar-Gala steht der Termin für die nächste Vergabe der Academy Awards fest. Die 88. Oscar-Verleihung geht am 28. Februar 2016 in Hollywood über die Bühne, wie die Filmakademie in Los Angeles mitteilte.

Auch für die beiden nachfolgenden Jahre haben die Verleiher mit Sitz in Beverly Hills schon vorgeplant: 2017 steigt die Show am 26. Februar, 2018 erst am 4. März.

Begründet wurde der spätere Termin im Jahr 2018 zwar nicht, aber der Grund dürfte klar sein: Traditionell weichen die Oscars alle vier Jahre den Olympischen Winterspielen aus, um bei der Fernsehübertragung keine Konkurrenz zu machen. So wurden die Filmtrophäen auch 2010 und 2014 erst Anfang März nach Abschluss des Sportereignisses vergeben.

Oscars