Paris (AFP) Obst und Gemüse mit unansehnlichen Flecken oder Joghurt kurz vor dem Ablaufdatum müssen künftig nicht mehr in den Müll wandern, sondern können von den Produzenten über eine neue Internet-Plattform direkt an Hilfsorganisationen weitergegeben werden. In mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, steht seit Freitag die Nahrungsmittel-Initiative Foodwe zur Verfügung. Ziel der Internet-Vermittler ist es, die immense Verschwendung von Lebensmitteln zu verringern.

