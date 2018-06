Paris (AFP) Das französische Kampfflugzeug Rafale, von dem Indien nun 36 Stück von Frankreich kaufen will, ist durch Militäreinsätze in verschiedenen Krisenregionen von Afghanistan über Mali bis hin zum Irak erprobt. Die im Jahr 2004 von den französischen Streitkräften in Betrieb genommenen Flugzeuge sind unter anderem für Aufgaben der Luftverteidigung, für strategische Bombardements und für Luftaufklärung ausgerüstet.

