Paris (AFP) Nach dem großangelegten Hacker-Angriff von Dschihadisten auf den französischsprachigen Sender TV5Monde ist dessen Website wieder gestört. Beim Aufrufen der Homepage am Freitagmorgen wurde ein Fehler angezeigt. Am Donnerstagnachmittag war die Website wieder zugänglich gewesen. Durch die Cyberattacke war der Fernsehsender in der Nacht zu Donnerstag stundenlang lahmgelegt worden, auf der Website sowie den Facebook- und Twitterseiten des Senders wurden Drohungen der Dschihadisten-Gruppe Islamischer Staat (IS) gegen Frankreich gezeigt.

