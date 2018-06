Köln (SID) - Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen Emir Spahic von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn dem SID am Freitag.

Eine Gruppe um Spahic hatte sich im Anschluss an die Viertelfinal-Niederlage im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Bayern München (3:5 i.E.) in der BayArena eine handfeste Auseinandersetzung mit Ordnern des Vereins geliefert. Bei bild.de tauchte am Freitag ein Video des Vorfalls auf.

"Es sind Aufnahmen, die für die richtige Bewertung der Sach- und Rechtslage, von Bedeutung sein werden", sagte Willuhn, der zudem erklärte, dass der Strafrahmen bei einer schweren Körperverletzung zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft liege.