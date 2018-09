Athen (AFP) Das griechische Parlament hat mit Beratungen über die Wiedereinstellung von rund 4000 Beamten begonnen, die im Zuge der Sparmaßnahmen zur Bekämpfung der Schuldenkrise entlassen worden waren. Der Gesetzestext mit dem Titel "Demokratisierung des öffentlichen Dienstes", mit dem sich die Abgeordneten in Athen am Donnerstag beschäftigten, soll ein Wahlversprechen der linksgerichteten Syriza-Partei von Regierungschef Alexis Tsipras umsetzen. Eine Abstimmung soll erst in den kommenden Wochen erfolgen.

