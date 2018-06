Berlin (dpa) - Einigung bei den Karstadt-Tarifverhandlungen: Die drei Luxus-Häuser KaDeWe, Alsterhaus und Oberpollinger kehren in die Tarifbindung zurück. Die Löhne der rund 1800 Beschäftigten dieser Häuser sollen in den nächsten vier Jahren schrittweise wieder auf das Niveau der Flächentarifverträge angehoben werden. Darauf einigten sich die Tarifparteien in der Nacht, wie der Karstadt-Mutterkonzern Signa und die Gewerkschaft Verdi mitteilten. Für vier Jahre seien Entlassungen aus betriebsbedingten Gründen damit ausgeschlossen.

