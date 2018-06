Rom (AFP) Einen Tag nach der Schießerei im Mailänder Justizpalast mit drei Toten ist in Italien eine Sicherheitsdebatte entbrannt. Es müsse mehr zum Schutz von Richtern getan werden, sagte Präsident Sergio Mattarella am Freitag. "Wenn das Blut schon in einem Gericht, einem der meistgeschützten Plätze, rinnen kann, was kann dann erst in einem Krankenhaus passieren? Oder in einer Schule", schrieb Michele Brambilla in der Zeitung "La Stampa". In Mailand werden ab Mai Millionen Besucher zu der Weltausstellung Expo 2015 erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.