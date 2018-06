Zagreb (AFP) 14 Jahre nach dem Verlust seines Geldbeutels hat ein Mann in Kroatien ein Päckchen mit dem Original samt Inhalt zurückerhalten - plus Zinsen für seinen nicht ganz freiwilligen Kredit an den Finder. Als das Päckchen in den vergangenen Woche eintraf, habe er zunächst an einen verspäteten Aprilscherz geglaubt und bei der Bank nachgefragt, ob das Geld echt sei, sagte Ivica Jerkovic der Zeitung "24 Sata" vom Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.