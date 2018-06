Rabat (AFP) Bei einem schweren Busunglück in Marokko sind am Freitag mindestens 33 Menschen getötet worden, unter ihnen viele Kinder. Nach Angaben örtlicher Behörden stieß der Bus am frühen Morgen unweit der südmarokkanischen Stadt Tan-Tan frontal mit einem Lastwagen zusammen und ging in Flammen auf. ging. Das Fahrzeug befand sich auf der Rückfahrt von einem landesweiten Sportwettkampf für Schulen.

