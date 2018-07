Shanghai (dpa) - Weltmeister Lewis Hamilton hat das Freitagstraining zum Großen Preis von China dominiert. Nach seiner Bestzeit in der ersten Einheit drehte der Brite auf dem Shanghai International Circuit auch am Nachmittag klar die schnellste Runde. Der Mercedes-Pilot verwies Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen auf den zweiten Rang. Dritter wurde Red-Bull-Mann Daniel Ricciardo vor Malaysia-Sieger Vettel. Direkt landete Nico Rosberg auf Platz fünf. Vor dem dritten Formel-1-Saisonrennen führt Hamilton die WM-Wertung vor Vettel und Rosberg an.

