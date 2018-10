Manila (AFP) In Bahrain ist eine Haushaltshilfe aus den Philippinen nach einem Hilferuf auf Facebook aus dem Haus ihres Arbeitgebers befreit worden. Die philippinischen Behörden teilten am Freitag mit, die 28-jährige Abby Luna habe am Dienstag in dem sozialen Netzwerk ein Video hochgeladen, in dem sie von Vergewaltigungen und Prügelstrafen durch den Sohn ihres Dienstherren berichtete.

