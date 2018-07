Berlin (SID) - In Abwesenheit von Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann hat sich Florian Vogel nach einem famosen Rennen den deutschen Meistertitel über 400 m Freistil gesichert. Der 20-Jährige schlug im Finale in persönlicher Bestzeit von 3:46,53 Minuten vor Staffeleuropameister Clemens Rapp (Heidelberg) und Jacob Heidtmann (Elmshorn) an.

"Ich bin sprachlos", sagte Vogel nach dem Anschlag: "Ich hoffe, Paul hat das gesehen." Der Münchner trainiert gelegentlich mit seinem Staffelkollegen Biedermann. Das habe ihn deutlich nach vorne gebracht: "Mit einem Weltmeister zu trainieren, was gibt es besseres?"

Vogel war damit deutlich schneller als Biedermann bei dessen Sieg im Vorjahr (3:47,89). In der Weltrangliste bedeutet die Zeit Platz sechs - gemeinsam mit Australiens Schwimm-Ikone Grant Hackett. Sowohl Vogel als auch Rapp und Heidtmann blieben unter der geforderten WM-Norm für die Titelkämpfe im Sommer in Kasan.

Biedermann verzichtet in diesem Jahr auf der Langbahn komplett auf die 400 m, um sich verstärkt auf die 200 und 100 m zu konzentrieren. Auf diesen Strecken startet Biedermann bei der DM am Samstag und Sonntag.