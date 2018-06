Köln (SID) - Zum Auftakt des 28. Spieltages der Fußball-Bundesliga empfängt Hannover 96 Hertha BSC. Ab 20.30 Uhr geht es für beide Teams um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Hannovers Coach Tayfun Korkut braucht nach mittlerweile elf Spielen ohne Sieg dringend ein Erfolgserlebnis.

Die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt starten in die Play-off-Finals um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Nach einer Woche Wartezeit für Spieler und Fans fällt um 19.30 Uhr endlich der Puck zum ersten Endspiel der Serie best of seven. Die Mannheimer um den ehemaligen NHL-Star Jochen Hecht sind als Erster der Hauptrunde Favorit.

Beim US Masters in Augusta geht der Kampf um das legendäre grüne Jacket in die zweite Runde. Dabei sind auch Bernhard Langer und Martin Kaymer. Nach den 18 Löchern am Freitag wird das Teilnehmerfeld reduziert.