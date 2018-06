Ramallah (AFP) Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) hat Angaben eines ihrer Vertreter zurückgewiesen, wonach die Palästinenser in die Kämpfe im syrischen Flüchtlingslager Jarmuk eingreifen könnten. "Wir lehnen es kategorisch ab, bewaffnete Konfliktpartei" in Jarmuk zu werden, erklärte die PLO am Freitag in Ramallah. Dies sei immer ihre Position gewesen. Am Donnerstag hatte der PLO-Vertreter Ahmed Madschdalani nach Beratungen mit palästinensischen Milizen in Damaskus erklärt, 14 bewaffnete Palästinensergruppen wollten eine gemeinsame Offensive mit der syrischen Armee gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) starten.

