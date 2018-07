Boston (AFP) Die Verhandlung über das Strafmaß für den in allen Anklagepunkten schuldig gesprochenen Attentäter vom Bostoner Marathonlauf, Dschochar Zarnajew, beginnt am 21. April. Das gab das Bundesgericht in der US-Ostküstenstadt am Freitag bekannt. Die Geschworenen entscheiden in dem zweiten Prozessabschnitt, ob der 21-jährige Zarnajew zum Tode verurteilt wird oder lebenslang ins Gefängnis muss. Die Jury hatte ihn am Mittwoch für schuldig befunden, den Anschlag gemeinsam mit seinem später getöteten Bruder Tamerlan verübt zu haben.

