Washington (AFP) Das US-Finanzministerium hat China vorgeworfen, zur Förderung des Exports den Wert seiner Währung weiterhin künstlich niedrig zu halten. In seinem halbjährlichen Bericht zu weltweiten Währungsmanipulationen, den das Ministerium am Donnerstag dem Kongress in Washington vorlegte, heißt es, kein Land greife bei der Währungsentwicklung so stark ein, dass dies als Manipulation eingestuft und mit Strafmaßnahmen geahndet werden könne. Doch auch wenn Peking seine Interventionen verringert habe, bleibe der Yuan "deutlich unterbewertet".

