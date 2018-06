Offenbach (dpa) - Hoch "Ostra" hat Deutschland den bisher wärmsten Tag des Jahres beschert. Am Freitag kletterten in mehreren Gebieten die Temperaturen erstmals über die Marke von 24 Grad.

Spitzenreiter waren zwei Orte in Rheinland-Pfalz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend berichtete. In Bad Neuenahr wurden 24,4 Grad erreicht. Dahinter folgte Bad Kreuznach mit 24,1 Grad. Am Flughafen Köln-Bonn wurden 24,0 Grad gemessen - genauso wie in Rheinau nahe Baden-Baden.

Damit war es am Freitag in Deutschland sommerlicher als an Europas Mittelmeerküsten. So mussten sich die Menschen in Barcelona, Marseille, Rom oder Athen mit Werten von 17 bis 18 Grad begnügen.

Eisdielen, Schwimmbäder, Biergärten und Straßencafés waren am Freitag gefragt. "Für die Eisdielen ist dieses Wetter fantastisch. Wegen der sommerlichen Temperaturen läuft die Produktion auf Hochtouren", sagte die Sprecherin der Union italienischer Speiseeishersteller (Uniteis), Annalisa Carnio. Die Eismacher stellten kurzfristig Studenten ein und füllten ihre Vorratslager. Viele Sonnenhungrige legten sich an den Badeseen ins Grüne, genossen zum Beispiel an der Ostsee auf Rügen vom Strandkorb aus das Meer oder radelten an Flüssen durch den Frühling.

Leider hat der Frühling an diesem Wochenende einen Durchhänger. Dann übernimmt Tief "Roland" mit Regen die Regie und wird am Montag erst allmählich vom milden Frühlingshoch "Padma" abgelöst. "Der Mittwoch und Donnerstag scheinen die schönsten Tage der Woche zu werden, mit viel Sonne und Temperaturen bis 25 Grad", sagte Meteorologin Anna Wieczorek vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Offenbach voraus.