Dhaka (AFP) In Bangladesch ist der führende islamistische Politiker Mohammed Kamaruzzaman am Samstag wegen Verbrechen während des Unabhängigkeitskriegs 1971 hingerichtet worden. Justizminister Anisul Huq sagte, die Hinrichtung durch den Strang sei am späten Abend vollstreckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.