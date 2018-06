Baden-Baden (AFP) Wegen des Mindestlohns müssen Landwirte nach Ansicht von Bauernpräsident Joachim Rukwied die Preise für Erdbeeren und Spargel in diesem Frühjahr erhöhen. "Die müssen teurer werden. Ansonsten wird es schwierig für die Betriebe", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbands dem SWR in einem Interview, das am Samstagabend ausgestrahlt werden sollte. Vor allem für Landwirte, die Obst und Gemüse anbauen, sei der Mindestlohn ein großes Problem.

