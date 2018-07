Den Haag (AFP) Fast 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen haben niederländische Forscher auf dem Gelände ein neues Massengrab entdeckt. Wie die niederländische Fernsehsendung "Nieuwsuur" am Freitagabend berichtete, hatte der Niederländer Paul Verschure mit Überlebenden gesprochen, um das Grab seines Großvaters, des Wiederstandskämpfers Jan Verschure ausfindig zu machen. "Einer von ihnen hat mir eine Karte gegeben, auf der markiert ist, wo mein Großvater begraben wurde", sagte er in der Sendung.

