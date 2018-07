Berlin (AFP) Die Unionsfraktion im Bundestag will härter gegen Einbrecher vorgehen. Einbruchsdiebstahl müsse "in den Katalog der Straftaten aufgenommen werden, zu deren Verfolgung die Telekommunikation überwacht werden kann", sagte der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU) der "Welt am Sonntag".

