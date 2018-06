Köln (SID) - Die Serie der Absagen reißt für Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina nicht ab. Bei der WM in Tschechien (1. bis 17. Mai) muss der Italo-Kanadier auch auf den früheren NHL-Verteidiger Alexander Sulzer von den Kölner Haien verzichten. "Es sieht so aus, als wenn er es nicht schafft", sagte Cortina dem SID. Fraglich ist zudem der Einsatz des ebenfalls angeschlagenen Berliners Frank Hördler. "Es wird sich in den nächsten Tagen entscheiden", erklärte der Bundestrainer.

Rund ein Dutzend verletzter Spieler hat Cortina bereits abgesagt, darunter Leistungsträger wie der Berliner Torjäger André Rankel, Russland-Legionär Felix Schütz oder Krefelder Marcel Müller. Stark dezimiert verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ihre ersten vier WM-Tests. Beim 0:4 und 1:6 in Finnland zahlte das junge Team viel Lehrgeld.

Auch bei den nächsten Vorbereitungsspielen am Donnerstag (19.15 Uhr) in Füssen und am Samstag (20.15 Uhr) in Ravensburg gegen Frankreich muss Cortina noch auf die Nationalspieler der DEL-Finalisten Adler Mannheim und ERC Ingolstadt verzichten. Verstärkung aus der NHL erwartet der 50-Jährige erst kurz vor der WM, er hofft vor allem auf Stürmer Tobias Rieder (Arizona Coyotes) und Torwart Rob Zepp (Philadelphia Flyers), die die Play-offs um den Stanley Cup verpasst haben. Bis zum WM-Start am 2. Mai in Prag gegen Frankreich stehen noch zwei Spiele am 24. und 25. April in Dänemark sowie die Generalprobe am 29. April in Berlin gegen Slowenien an.