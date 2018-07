Bangkok (dpa) - Auf der thailändischen Ferieninsel Samui ist am Abend eine Autobombe explodiert. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter auch eine Zwölfjährige aus Italien. In Lebensgefahr schwebt niemand. Zunächst war von mindestens zehn Verletzten die Rede. Der Sprengsatz detonierte in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums. Der oder die Täter hätten die Bombe in einem Lieferwagen versteckt. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar.

