Paris (AFP) Frankreichs Premierminister Manuel Valls sieht in der rechtsextremen Front National (FN) eine Bedrohung für das Land. "Frankreich besitzt Atomwaffen, es kommt nicht infrage, dass dieses Land in die Hände der Front National fällt", sagte der Regierungschef bei einem Besuch in Portugal in einem TV-Interview. Den Mitgliedern der Partei warf er eine "antisemitische, rassistische, islamfeindliche, homophobe und sexistische" Einstellung vor. Die FN versuche, Einwanderer und Muslime als Sündenbock darzustellen und die französische Gesellschaft zu spalten.

