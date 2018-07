Mainz (dpa) - Bayer Leverkusen will den Fall Emir Spahic schon bald vereinsintern abschließen. "Wir werden am Montag eine Entscheidung bekanntgeben", sagte Geschäftsführer Michael Schade am Samstag nach dem 3:2-Sieg in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05.

Bei seinen Mitspielern findet der Bosnier für seine Beteiligung an einer Schlägerei mit einigen Bayer-Sicherheitskräften im Anschluss an das verlorene Pokal-Viertelfinalspiel am Mittwoch gegen Bayern München kein Verständnis. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Ordner verletzt. "Die Mannschaft wünscht dem verletzten Ordner gute Besserung. Er gehört auch zum Verein, deshalb ist der Sieg auch für ihn", sagte Kapitän Simon Rolfes.

Der 34 Jahre alte Spahic muss nicht nur von seinem Club Konsequenzen fürchten. Auch die Staatsanwaltschaft Köln und der DFB-Kontrollausschuss ermitteln gegen ihn. Gegen Mainz fehlte Spahic wegen einer Verletzung.

Schade unterstrich noch einmal, dass Bayer alles für eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle tun werde. "Wir haben alles an die entsprechenden Stellen übergeben, noch bevor wir die Bilder gesehen haben. Alle waren erschrocken." Trainer Roger Schmidt führte Gespräche mit der Mannschaft. Er hält es für richtig, dass der Club sich die Zeit nimmt, alles zu bewerten und um dann zeitnah zu einer Entscheidung zu kommen.