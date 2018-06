Dunblane (AFP) Das schottische Tennis-As Andy Murray und seine Verlobte Kim Sears haben am Samstag geheiratet. Der 27-jährige Sportler und seine gleichaltrige Freundin gaben sich in der Kathedrale von Dunblane, Murrays Heimatort, das Ja-Wort. Murray trug einen traditionellen blauen Kilt, Sears ein weißes Brautkleid. Die anschließende Feier fand in Cromlix House statt, einem Luxushotel, das dem Wimbledon-Sieger von 2013 gehört.

