Essen (dpa) - Die Käsepreise in Deutschland geraten ins Rutschen. Discount-Marktführer Aldi hat die Preise für zahlreiche Produkte vom Gouda bis zum Mozzarella um teilweise mehr als 13 Prozent gesenkt. Man gebe damit sinkende Rohstoffpreise an die Kunden weiter, heißt es von Aldi. Die Preissenkungen dürften Auswirkungen auf den gesamten Handel haben. Denn viele Wettbewerber orientieren sich im Preiseinstiegsbereich am Discount-Marktführer.

