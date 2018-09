Panama-Stadt (dpa) - US-Präsident Barack Obama und Kubas Staatschef Raúl Castro sind am Rande des Amerika-Gipfels in Panama zu einem politischen Gespräch zusammengetroffen. Es ist das erste längere Zusammentreffen auf Staatschefs-Ebene beider Länder seit der kubanischen Revolution 1959. Obama sagte laut Pool-Berichten, Die beziehungen zwischen Havanna und Washington seien kompliziert. Doch die über 50-jährige Politik der USA gegenüber Kuba habe zu keinem Erfolg geführt. Man sei jetzt auf einem neuen Weg in die Zukunft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.