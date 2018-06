Berlin (dpa) - Der neue "Tatort"-Schauspieler Fabian Hinrichs (40) will wieder mehr im Grünen leben. "Ich ziehe demnächst wieder weg aus Berlin, nach Potsdam", sagte Hinrichs der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

"Wenn man viel ausgeht, der Kleinbürgerlichkeit entwachsen, in Ruhe gelassen werden will und die Anonymität sucht, ist Berlin sicher eine ideale Stadt. Wenn sich aber die Lebensumstände ändern und man wie ich Vater wird, sieht man einiges anders." Er vermisse die Natur, sagte der gebürtige Hamburger.

Am Sonntag ist er an der Seite von Dagmar Manzel zum ersten Mal als Kommissar Felix Voss im neuen Franken-"Tatort" im ARD-Programm zu sehen.

Hinrichs erläuterte im "NOZ"-Interview: "Die Tatsache, dass Berlin in Deutschland die Stadt mit den meisten Möglichkeiten ist, geht oft mit der Tatsache einher, dass man sich nicht entscheiden kann - weder für einen Menschen noch für einen Beruf. Nicht für etwas, was man abends macht, und nicht für etwas, was man morgen macht. Auf diese Unverbindlichkeit habe ich keine Lust mehr."