Shanghai (dpa) - Sebastian Vettel hätte vor seinem Wechsel zu Ferrari gerne den Rat von Kumpel Michael Schumacher eingeholt. "Weil die Entscheidung so schwierig war, hätte ich liebend gerne mit Michael darüber gesprochen", zitierte "The Telegraph" den viermaligen Weltmeister am Rande.

"Ich denke, ich habe diesen Teil sehr vermisst, einfach weil ich wusste, dass er mir die Wahrheit gesagt hätte, was er darüber denkt."

Vettel bezeichnete der englischen Zeitung zufolge die Abwägung, Red Bull vor dieser Saison für die ruhmreiche Scuderia zu verlassen, als "schwierigste Entscheidung in meinem Leben". Daher wäre ihm Schumachers Rat ungemein wichtig gewesen. "Er war immer sehr hilfsbereit und ehrlich", meinte Vettel mit Blick auf den reichen Formel-1-Erfahrungsschatz des Kerpeners.

Vettels Kindheitsidol und früherer Ferrari-Star Schumacher setzt nach einem Skiunfall am 29. Dezember 2013 und dem dabei erlittenen schweren Schädel-Hirntrauma zu Hause am Genfer See seine langwierige Rehabilitation fort.

