Quetta (AFP) Im Südwesten Pakistans haben Bewaffnete 20 Bauarbeiter erschossen. Die Angreifer waren nach Polizeiangaben am Freitagabend in das Lager der Arbeiter in der Unruheprovinz Baluchistan gestürmt. Sie hätten die Arbeiter nach ihrer Herkunft gefragt, sie dann aufgereiht und aus nächster Nähe erschossen. Die Opfer stammten demnach aus den Provinzen Punjab und Sindh. Ein Behördenvertreter bestätigte den Vorfall. Seinen Angaben zufolge waren paramilitärische Truppen, die die Arbeiter beschützen sollten, vor den Angreifern geflohen.

