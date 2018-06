Panama-Stadt (AFP) In Panama-Stadt hat am Freitagabend (Ortszeit) der zweitägige Amerika-Gipfel begonnen. Nach der Eröffnungszeremonie, an der auch US-Präsident Barack Obama und sein kubanischer Kollege Raúl Castro teilnahmen, stand ein gemeinsames Abendessen der Staatsgäste aus den 35 Teilnehmerstaaten auf dem Programm. Am Samstag soll es dann zu einem historischen Gespräch zwischen Obama und Castro kommen.

