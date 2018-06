Berlin (SID) - Schwimmstar Paul Biedermann hat bei der DM in Berlin einen durchwachsenen Start hingelegt. Der Staffel-Europameister schlug im Vorlauf über 100 m Freistil in 49,82 Sekunden zwar als Schnellster an, der Hallenser blieb jedoch 21 Hundertstel über der geforderten Vorlaufnorm für die WM im Sommer im russischen Kasan. Als Mitglied des Eliteteams ist der Weltrekordler aber bereits für den Saisonhöhepunkt gesetzt.

"Es ist acht Uhr, das ist okay. Jetzt gucken wir mal, was nachher noch geht", sagte Biedermann nach dem Anschlag: "Ich bin glücklich, dass ich schon vornominiert bin. Ob ich bei der WM auch über die 100 an den Start gehe, wird man dann besprechen."

Der 28-Jährige hatte bei der DM extra auf einen Start auf seiner Weltrekordstrecke 400 m Freistil verzichtet, um sich ganz auf die 100 und 200 m zu konzentrieren. Von 400-m-Sieger Florian Vogel, der am Freitag in 3:46,53 Minuten auf Rang sechs der Weltrangliste kletterte, war Biedermann begeistert. Beide Staffelkollegen trainieren gelegentlich in Halle zusammen.

"Da habe ich schon gesehen: Der Junge hat absolut was drauf. Das hat er hier auch gezeigt", sagte Biedermann: "Es ist erfrischend, es macht Spaß mit ihm. Er ist das komplette Gegenteil von mir." Der kraftvolle Biedermann und der technisch elegante Vogel seien wie "Bud Spencer und Terence Hill", findet Bundestrainer Henning Lambertz.