Berlin (dpa) - Das Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern kann einem Zeitungsbericht zufolge am Wochenende nicht so schnell auf Bedrohungen reagieren wie an Werktagen. Wenn Hinweise auf Anschläge eingingen, müssten die Beamten erst einzeln im Bereitschaftsdienst angerufen werden, schreibt der "Kölner Stadt-Anzeiger". Regelmäßige Lagebesprechungen finden demnach nur an Werktagen statt. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte, an Wochenenden seien Probleme aufgetreten. Da gebe es Optimierungsbedarf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.