Panama-Stadt (AFP) Die geänderte Kuba-Politik Washingtons markiert nach den Worten von US-Präsident Barack Obama einen "Wendepunkt" für die gesamte amerikanische Region. "Die Tatsache, dass Präsident Castro und ich beide heute hier sind, bedeutet eine historische Gelegenheit", sagte Obama am Samstag in Panama-Stadt am zweiten Tag des Gipfeltreffens der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS).

