Panama-Stadt (AFP) US-Präsident Barack Obama und der kubanische Staatschef Raúl Castro sind am Samstag zu ihrem historischen Treffen in Panama-Stadt zusammen gekommen. Die Präsidenten der jahrzehntelang verfeindeten Staaten trafen sich am Rande des Gipfeltreffens der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zu einem persönlichen Gespräch. Zuletzt fand ein offizielles Treffen der Staatsoberhäupter beider Länder 1956 statt; am Freitag hatten sich Obama und Castro in Panama-Stadt zunächst per Handschlag begrüßt und kurz einige Worte gewechselt.

