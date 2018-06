Kairo (AFP) Auf der ägyptischen Halbinsel Sinai sind bei zwei Anschlägen auf Sicherheitskräfte mindestens zwölf Menschen getötet worden. Unter den Toten seien sechs Soldaten und fünf Polizisten, teilten die Behörden am Sonntag mit. Zu beiden Attentaten bekannte sich die Gruppe Ansar Beit al-Makdis, die vor kurzem der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen und sich anschließend in Provinz Sinai umbenannt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.