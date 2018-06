Düsseldorf (SID) - Die Führungsriege des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen bekommt anscheinend Zuwachs: Jochen Rotthaus (49), noch als Geschäftsführer bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) tätig, soll nach Informationen der Rheinischen Post (Montagausgabe) in den kommenden Wochen einen Vertrag beim derzeitigen Vierten der Fußball-Bundesliga unterschreiben.

Laut Rheinischer Post sei Rotthaus nicht als Nachfolger von Michael Schade, dem ersten Mann in der Leverkusener Geschäftsführung, eingeplant, sondern bekomme einen anderen Zuständigkeitsbereich. Bayers Kommunikationsdirektor Meinolf Sprink wollte die Meldung auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

Für Rotthaus wäre der Wechsel nach Leverkusen eine Rückkehr in den Profi-Fußball. Er war von 2006 bis 2014 Geschäftsführer von 1899 Hoffenheim. Bei der TSG war er maßgeblich am Auf- und Ausbau einer professionellen Klub-Struktur beteiligt. Die seit Jahren schwächelnde DEG war in der laufenden DEL-Saison überraschend bis ins Halbfinale vorgestoßen und dort an Titelverteidiger ERC Ingolstadt gescheitert.