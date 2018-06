Papeete (AFP) Im mit bizarren Weltrekorden prall gefüllten Guinness-Buch wird ein neuer Eintrag fällig: 4750 Musiker aus dem weitläufigen Inselstaat Französisch-Polynesien sind am Samstagabend (Ortszeit) in Papeete zusammengekommen, um gleichzeitig an den Saiten ihrer Ukulelen zu zupfen. Mit der von einem Justizbeamten offiziell bestätigten Zahl ist der bisherige Weltrekord im Ukulele-Simultan-Musizieren klar gebrochen. Diesen hatten im vergangenen Juli 2370 Engländer aufgestellt.

