Leverkusen (dpa) - Bayer 04 Leverkusen hat nach der Prügelattacke auf Ordner die Konsequenz gezogen: der bis 2016 gültige Vertrag mit Profi Emir Spahic wurde in gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der 34-jährige Bosnier war mit einem Video entlarvt worden, sich nach dem Pokal-Spiel gegen Bayern München am vergangenen Mittwoch mit Ordnern in der BayArena geprügelt zu haben. Dabei wurden einem Sicherheitsmann zwei Zähne ausgeschlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.