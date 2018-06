München (SID) - Schalke-Boss Clemens Tönnies (58) will den Fußball-Bundesligisten unbedingt mit Weltmeister Sami Khedira von Real Madrid verstärken und hält an den Transferplänen fest. "Ich habe eine Riesenmeinung von Sami Khedira, weil er ein Leader ist und die Mannschaft fördern kann. Er ist wahnsinnig gut angesehen in der Nationalmannschaft. Wir haben uns mal unterhalten. Jetzt ist es die Aufgabe von Horst Heldt (S04-Sportvorstand, d.Red.) und seinem Berater zu versuchen, eine tragbare Lösung zu finden", sagte der Aufsichtratsvorsitzende des Traditionsklubs in der Talkrunde Doppelpass bei Sport1.

Der Vertrag des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers bei den Königlichen läuft am Saisonende aus. Allerdings dürfte Khedira angesichts seiner Gehaltsvorstellungen auf Anhieb zu einem der Topverdiener bei den Königsblauen aufsteigen.

Gelassen sieht Tönnies die Gerüchte über einen Weggang von Weltmeister Benedikt Höwedes (27) in Richtung Tottenham Hotspur: "Ich bin sehr nah an Benedikt Höwedes dran. Wenn da etwas spruchreif wäre, dann wäre ich der Erste, der das wüsste. Ich gehe nicht davon aus, dass da schon irgendetwas vereinbart ist."

Eine Ausstiegsklausel mit dem Abwehrspieler sei allerdings vertraglich vereinbart. Er würde Höwedes einen Wechsel ins Ausland nicht übel nehmen. Tönnies: "Ich hätte garantiert feuchte Augen, wenn er uns verlässt."