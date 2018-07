Mönchengladbach (SID) - In der Mitte der eigenen Hälfte angelte sich Patrick Herrmann den Ball, ließ sich auch von vier Dortmundern nicht aufhalten, und hatte dann noch das Auge für den mitgelaufenen Raffael. Nach seinem sensationellen Sololauf (32.) wurde der 24-Jährige von Borussia Mönchengladbach mit Lob von allen Seiten überschüttet.

"Dass Patrick von seiner Schnelligkeit lebt, ist kein Geheimnis. Dass er aber nach solch einem Sprint mit dem Tempo die Übersicht behält und den Ball quer legt, ist große Klasse", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Bei Herrmanns Auswechslung in der Nachspielzeit erhoben sich die meisten Zuschauer im Borussia-Park von ihren Sitzen. Der Umjubelte schaute sich sein Solo nach Spielschluss noch einmal genüsslich im Fernsehen an. "Ich habe den Ball immer kurz angestoßen, als ein Gegenspieler gekommen ist. So habe ich sie alle auf dem falschen Fuß erwischt", sagte Herrmann mit einem breiten Grinsen.