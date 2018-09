Bochum (SID) - Torwart Michael Esser vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum wechselt zur neuen Saison zum österreichischen Bundesligisten Sturm Graz. Der 27-Jährige erhält in Graz einen Drei-Jahres-Vertrag plus Option für eine weitere Saison. Der Keeper wechselt ablösefrei nach Österreich, weil sein Kontrakt beim VfL am Saisonende ausläuft.